ещё! выкл. сиськи
23.11.2024 07:24 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Самое четкое изображение поверхности Венеры, полученное советским посадочным модулем, который сгорел через час от высокой температуры
1200x1200, 175 Kb / Космос, Венера, СССР

Космос, Венера, СССР

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.bsa | 23.11.2024 08:54
Ещё посадочный модуль https://blog.stanis.ru/imgs/170943.jpg сгоревший через час от высоких градусов.
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