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28.11.2024 00:11 | интересное от garry_stanis | комментарии: 0 ↓
Бела Чене, Венгрия, 1911—1999
"Кафе-Конфизери", 1974 г.
Акрил на ДВП, 60 х 89 см. (233 x 311 дюйма. )
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