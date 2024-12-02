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02.12.2024 21:46 | интересное от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
В ноябре 1945 года команда из Брно, Чехия приобрела этот автомобиль Horch 853 Sportcabriolet 1941 года. Автомобиль был восстановлен с участием шести человек и пожарных. 1946.
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хорьх, пожарная машина

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