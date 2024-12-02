ещё! выкл. сиськи
02.12.2024 22:47 | интересное от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
Jacques Henry Lartigue - Grand Prix de l'A.C.F, circuit de Dieppe, Automobile Delage, le Trefort, Juin 1912.
Вопрос знатокам фотоаппаратов: почему люди на обочине наклонены влево, а заднее колесо вытянуто вправо? Причем сам корпус машины и водители не искажены
2048x1419, 556 Kb / гонки, Delage, искажения, ч/б

гонки, Delage, искажения, ч/б

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