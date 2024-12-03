ещё! выкл. сиськи
03.12.2024 12:29 | картинки от .bsa | комментарии: 4  ↓ 
Вечером доиграю
640x909, 175 Kb / ковёр, Space Invaders, узор

ковёр, Space Invaders, узор

комментарии
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DimaS | 03.12.2024 12:33
Не танчики, а Space Invaders.
саныч | 03.12.2024 12:39
Классная игра!
kikos | 03.12.2024 12:52
Люто плюсую))
DimaS | 03.12.2024 13:49
.bsa (03.12.2024 12:29),
> Вечером доиграю

Бери 0,7 крепкого, иначе ковёр не включится. Или мухоморы...
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