ещё! выкл. сиськи
10.12.2024 14:31 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Американская супермодель Кристи Тарлингтон в Ленинграде, 1990 год
677x1023, 163 Kb / Кристи Тарлингтон, солдат, фуражка, шапка, ушанка, кортик

Кристи Тарлингтон, солдат, фуражка, шапка, ушанка, кортик

комментарии
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kikos | 10.12.2024 17:07
Винторез, скажу тебе потихоньку, была эта фотка, только без подписи Кристи Тарлингтон.
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