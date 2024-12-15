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15.12.2024 19:07 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Жан-Клод Ван Дамм в первой версии костюма Хищника до того, как его уволили (1987 год).
Кевин Питер Холл, приглашённых на замену, оказался более подходящим — его рост составлял 2.2 м.
2388x1411, 347 Kb / Жан-Клод Ван Дамм, Хищник, ч/б

Жан-Клод Ван Дамм, Хищник, ч/б

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