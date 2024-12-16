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16.12.2024 06:57 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3 ↓
Парк-авеню, 432 (англ. 432 Park Avenue) — сверхвысокий небоскрёб, построенный в нью-йоркском районе Мидтаун на Парк-авеню между 56 и 57 улицами. Проект разработан CIM Group. Строительство начато в 2012 году и завершено в декабре 2015 года. По первоначальному проекту высота составляла 396 метров. Строительству предшествовал снос гостиницы Drake Hotel (англ.) на 495 номеров, построенной в 1926 году. Гостиница была выкуплена за 440 миллионов долларов застройщиком Гарри Маклоу (англ.) в 2006 году, после чего была снесена. Освободившийся участок из-за своего расположения стал одним из наиболее ценных в Нью-Йорке. Общая стоимость строительства составляет 1,25 миллиарда долларов.
При высоте в 426 метров является третьим по высоте зданием в Нью-Йорке и высочайшим жилым зданием мира. Это третье по высоте здание Нью-Йорка после Всемирного торгового центра (ВТЦ). Уровень крыши 432 Парк-авеню превышает уровень крыши ВТЦ на 9,8 метра, но последний выигрывает в общей высоте за счёт шпиля.
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