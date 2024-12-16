ещё! выкл. сиськи
16.12.2024 06:57 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
Парк-авеню, 432 (англ. 432 Park Avenue) — сверхвысокий небоскрёб, построенный в нью-йоркском районе Мидтаун на Парк-авеню между 56 и 57 улицами. Проект разработан CIM Group. Строительство начато в 2012 году и завершено в декабре 2015 года. По первоначальному проекту высота составляла 396 метров. Строительству предшествовал снос гостиницы Drake Hotel (англ.) на 495 номеров, построенной в 1926 году. Гостиница была выкуплена за 440 миллионов долларов застройщиком Гарри Маклоу (англ.) в 2006 году, после чего была снесена. Освободившийся участок из-за своего расположения стал одним из наиболее ценных в Нью-Йорке. Общая стоимость строительства составляет 1,25 миллиарда долларов.

При высоте в 426 метров является третьим по высоте зданием в Нью-Йорке и высочайшим жилым зданием мира. Это третье по высоте здание Нью-Йорка после Всемирного торгового центра (ВТЦ). Уровень крыши 432 Парк-авеню превышает уровень крыши ВТЦ на 9,8 метра, но последний выигрывает в общей высоте за счёт шпиля.
1775x2219, 638 Kb / Нью-Йорк, небоскреб, парк-авеню, США, Центральный парк

Нью-Йорк, небоскреб, парк-авеню, США, Центральный парк

комментарии
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пересмешник | 16.12.2024 11:38
Все никак не нажрутся.
robokoteg | 16.12.2024 13:15
пересмешник (11:38), кто они? Чего не нажрутся? :D

Амеры - лучше всех умеют делать бизнес. И работают как черти. Оч рекомендую с ними пообщаться, сразу понимаешь почему она правят миром.
robokoteg | 16.12.2024 13:16
Не рассказали самое интересное: каждые 12 этажей там добавлены 2 пустых этажа - чтобы ветер продувал насквозь и меньше шатал здание.

Я когда ходил по централ парку, очень сильно ржал с этих пустых полосок - кринжово смотрятся.
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