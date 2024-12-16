ещё! выкл. сиськи
16.12.2024 17:31 | прочее от Vintorezz | комментарии: 5  ↓ 
Люстра на скотобойне. ФРГ, Дармштадт, 29 ноября 1962 года.

В 1962 году на фабрику осветительных приборов пришёл не совсем обычный заказ. Шейх из одной арабской страны заказал фантастическую люстру, которую состояла из 220 тысяч элементов.

На фабрике не оказалось такого помещения, чтобы собрать гигантскую люстру. Поэтому приняли решения собирать неподалеку, на скотобойне.

Возможно это самое красивое, что увидела корова за свою жизнь.
1108x715, 537 Kb / Люстра, корова

Люстра, корова

комментарии
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саныч | 16.12.2024 18:59
Это бык!
kikOS | 16.12.2024 19:30
саныч (18:59), надежда умирает последней, Винторез видит корову.
саныч | 16.12.2024 19:46
kikOS (19:30), Я думаю он просто скопипастил и пошёл нас дальше радовать. Винторез молодец!
саныч | 16.12.2024 19:48
ПыСы: Возможно это самое красивое, что увидели скотобойщики за свою жизнь.
supershmel | 16.12.2024 21:02
с ргб клавы так вообще охуели бы
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