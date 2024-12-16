16.12.2024 17:31 | прочее от Vintorezz | комментарии: 5 ↓ от Люстра на скотобойне. ФРГ, Дармштадт, 29 ноября 1962 года.



В 1962 году на фабрику осветительных приборов пришёл не совсем обычный заказ. Шейх из одной арабской страны заказал фантастическую люстру, которую состояла из 220 тысяч элементов.



На фабрике не оказалось такого помещения, чтобы собрать гигантскую люстру. Поэтому приняли решения собирать неподалеку, на скотобойне.



Возможно это самое красивое, что увидела корова за свою жизнь.

Люстра, корова

