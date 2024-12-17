ещё! выкл. сиськи
17.12.2024 14:55 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Очистка железнодорожных путей от наледи и снега с помощью реактивного двигателя от МиГ-15. Чехословакия, 1970 год.

В авиации эти шайтан-машины называют "Змей-Горыныч". Взлётно-посадочные полосы чистит до сухого бетона в любую погоду.
1197x1195, 358 Kb / реактивный двигатель, змей-Горыныч, снег, лед, железная дорога, жд

реактивный двигатель, змей-Горыныч, снег, лед, железная дорога, жд

комментарии
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P.S. | 17.12.2024 15:14
Читаешь такое - и всё усиливается ощущение, что пик цивилизации уже пройден, и пришелся на 1970-90е. С тех пор всё только деградирует (но зато теперь с ИИ и тик-токами в каждом утюге!)
Vintorezz | 17.12.2024 15:23
Так они и сейчас есть
https://zhzhitel.livejournal.com/306668.html
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