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17.12.2024 14:59 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2 ↓
Инженеры-студенты позируют рядом с мотором, в проектировании которого они участвовали, на заводе General Electric, 1928 год.
Компания General Electric поставили в СССР генераторы для ДнепроГЭСа в 30-х. Причем поставляли второй раз в 1946 году, после того как ДнепроГЭС два раза взрывали во время войны, сначала наши, потом немцы.
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