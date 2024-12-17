ещё! выкл. сиськи
17.12.2024 14:59 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Инженеры-студенты позируют рядом с мотором, в проектировании которого они участвовали, на заводе General Electric, 1928 год.

Компания General Electric поставили в СССР генераторы для ДнепроГЭСа в 30-х. Причем поставляли второй раз в 1946 году, после того как ДнепроГЭС два раза взрывали во время войны, сначала наши, потом немцы.
939x1200, 531 Kb / ротор, турбина, генератор, студенты, General Electric, завод, пиджак, галстук, цех, кран, крюк, мотор, статор

ротор, турбина, генератор, студенты, General Electric, завод, пиджак, галстук, цех, кран, крюк, мотор, статор

комментарии
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P.S. | 17.12.2024 15:15
Как инженер, я одобряю это фото!
Vintorezz | 17.12.2024 15:22
Наверно все штаны с и костюмы поперепачкали.
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