ещё! выкл. сиськи
18.12.2024 09:46 | прочее от kikos | комментарии: 2  ↓ 
Энди Уорхол рисует бабочку на бедре актрисы Ли Тейлор-Янг в ночном клубе. Нью-Йорк, 1967. Фотограф Оскар Аболафия
1280x917, 368 Kb / Энди Уорхол, Тейлор-Янг, бабочка

Энди Уорхол, Тейлор-Янг, бабочка

комментарии
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DimaS | 18.12.2024 10:03
Нипраильна он рисуед!!! Вот так ннада:
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kikos | 18.12.2024 10:19
DimaS (10:03), .... батюшки святы...
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