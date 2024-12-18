ещё! выкл. сиськи
18.12.2024 11:36 | прочее от kikos | комментарии: 3  ↓ 

728x728, 24 Kb / кирпичный ключ, тишина

кирпичный ключ, тишина

комментарии
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P.S. | 18.12.2024 13:42
Тишина обозначается паузой с ферматой, а здесь просто "насладитесь вселенской пустотой")
nihil777 | 18.12.2024 13:55
P.S. (13:42), зануда)
Pavel Q. | 18.12.2024 14:04
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