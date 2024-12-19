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19.12.2024 11:24 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Работа с манекеном. Лондон, 1950 год.

Работница компании Gems Ltd, занимающейся производством манекенов и восковых фигур, прикрепляет голову воскового манекена к телу.
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восковая фигура, манекен

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