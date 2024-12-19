ещё! выкл. сиськи
19.12.2024 19:04 | прочее от Vintorezz | комментарии: 5  ↓ 

2569x3911, 421 Kb / ветрогенератор, ветряк, турбина

ветрогенератор, ветряк, турбина

комментарии
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kikOS | 19.12.2024 19:07
Видео было.. забрались вот такие на этот вертолёт, а он загорелся... ну и, пизда им.
Vintorezz | 19.12.2024 19:10
с чего он вдруг загорелся, чему там гореть
kikOS | 19.12.2024 19:16
Vintorezz (19:10), я не знаю от чего там конкретно загорелось, но загорелось как раз в районе спуска, возможно там ёмкости стоят, путь был отрезан, поройся в интернете, над ними вертолёт летал и всё снимал, снять их не успели.
Vintorezz | 19.12.2024 19:31
саныч | 19.12.2024 20:01
Там дизельные генераторы горят, которые там стоят, для работы этого вертолёта.
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