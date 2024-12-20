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20.12.2024 11:31 | прочее от kikos | комментарии: 0  ↓ 
Мастихиновая живопись

Мастихиновая живопись — это вид масляной живописи, который отличается от традиционной тем, что краски живописец не смешивает на палитре, а наносит непосредственно чистый цвет на холст.

Мастихин — специальный инструмент в виде ножа или лопатки, незаменимый помощник мастеров масляной и акриловой живописи. Художественный шпатель служит для смешивания красок, очистки палитры и даже заменяет кисть.

Живопись мастихином отличается «жирными» пастозными мазками насыщенных цветов, которые художник быстро наносит на холст, а затем разглаживает или оставляет рельефными.

Основные черты этой техники: широкий мазок, фактурность, чистая цветовая гамма, контрастность, отсутствие деталировки.

Для таких произведений используют, в основном, масляные, реже — акриловые краски
1080x1080, 274 Kb / Matthew Snowden, живопись, берег

Matthew Snowden, живопись, берег

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