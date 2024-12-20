|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
20.12.2024 11:31 | прочее от kikos | комментарии: 0 ↓
Мастихиновая живопись
Мастихиновая живопись — это вид масляной живописи, который отличается от традиционной тем, что краски живописец не смешивает на палитре, а наносит непосредственно чистый цвет на холст.
Мастихин — специальный инструмент в виде ножа или лопатки, незаменимый помощник мастеров масляной и акриловой живописи. Художественный шпатель служит для смешивания красок, очистки палитры и даже заменяет кисть.
Живопись мастихином отличается «жирными» пастозными мазками насыщенных цветов, которые художник быстро наносит на холст, а затем разглаживает или оставляет рельефными.
Основные черты этой техники: широкий мазок, фактурность, чистая цветовая гамма, контрастность, отсутствие деталировки.
Для таких произведений используют, в основном, масляные, реже — акриловые краски
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 134611 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2024 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 157 / 235| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————