20.12.2024 11:31 | прочее от kikos | комментарии: 0 ↓ от Мастихиновая живопись



Мастихиновая живопись — это вид масляной живописи, который отличается от традиционной тем, что краски живописец не смешивает на палитре, а наносит непосредственно чистый цвет на холст.



Мастихин — специальный инструмент в виде ножа или лопатки, незаменимый помощник мастеров масляной и акриловой живописи. Художественный шпатель служит для смешивания красок, очистки палитры и даже заменяет кисть.



Живопись мастихином отличается «жирными» пастозными мазками насыщенных цветов, которые художник быстро наносит на холст, а затем разглаживает или оставляет рельефными.



Основные черты этой техники: широкий мазок, фактурность, чистая цветовая гамма, контрастность, отсутствие деталировки.



Для таких произведений используют, в основном, масляные, реже — акриловые краски

Matthew Snowden, живопись, берег

