ещё! выкл. сиськи
24.12.2024 14:59 | сиськи от kikos | комментарии: 14  ↓ 
Продолжаем постить для Винтореза новую порцию картинок ИИ.
1000x1500, 384 Kb / початок, кукуруза, корзинка, лукошко, молочная

початок, кукуруза, корзинка, лукошко, молочная

комментарии
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kikos | 24.12.2024 15:04
я точно помню, что эта ИИ картинка здесь уже была (ну не может такая картинка пройти мимо моего блога.. тёмные и злобные силы как всегда поработали)
DimaS | 24.12.2024 15:48
Блузку не по её титькам надела.
Nick7rus | 24.12.2024 15:49
Пупок никогда чисто в сторону не утягивается... Связки идут только вниз и вверх с вариациями.. но никогда в сторону не получится.
Vintorezz | 24.12.2024 15:55
Nick7rus (15:49), она рукой его тянула, предплечьем.
Nick7rus | 24.12.2024 16:00
Vintorezz (15:55), вперёд к зеркалу тянуть свой пупок предплечьем, потом поговорим
DimaS | 24.12.2024 16:13
@kikos, не "молочная", а "сытная!!!
саныч | 24.12.2024 16:15
Nick7rus (15:49), хз, я не дохтор, но тут вроде на месте пупок https://cdn3.sexynudes.tv/uplo ... /outside-corn-field-zwYiij.jpg
kikOS | 24.12.2024 16:18
DimaS (16:13), блять, точно... забыл это слово.
Vintorezz | 24.12.2024 16:23
Nick7rus (16:00), она просто руко оперла/положила на бедро/живот, так как корзина тяжёлая, это вроде очевидно
Nick7rus | 24.12.2024 16:49
саныч (16:15), error 1011
Nick7rus | 24.12.2024 16:51
Vintorezz (16:23), саныч (16:15), рекомендую попробовать это сделать себе перед зеркалом, с тяжёлой корзиной или ещё чем-нибудь
саныч | 24.12.2024 16:53
Nick7rus (16:51), да нет у меня такой корзинки с кукурузой, а без неё не буду даже к зеркалу подходить!!!
kikos | 24.12.2024 17:32
Это живая девка!!! @Nick7rus это робот-бот посланный из будущего специально вводить вас в заблуждение.. вон он уже ошибками плюётся.
Vintorezz | 24.12.2024 17:36
Nick7rus (16:51), так а ты что хочешь сказать, что там фотошопом поработали?
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