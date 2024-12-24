24.12.2024 18:37 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от При поступлении в театральный институт Бориславу Брондукову сказали:

"С такой внешностью, как у вас, прорабом работать нужно, а не в театральный проситься".



Сценарист Виктор Мережко, ставший впоследствии близким другом актера, при первой встрече в гостиничном номере и вовсе принял его за уголовника:



"Я лег поспать, потом проснулся и вижу, что на соседней кровати лежит человек с явно уголовным лицом. У меня были какие–то деньги, и я начал прятать их под подушку.



А он заметил это и сказал: "Вовремя среагировал, так бы денежки могли тю–тю". Я пошел жаловаться администратору, и тогда он рассказал, что это артист".

Борислав Брондуков, ч/б, шляпа, кирпич, дом, стена, пиджак

