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24.12.2024 18:37 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
При поступлении в театральный институт Бориславу Брондукову сказали:
"С такой внешностью, как у вас, прорабом работать нужно, а не в театральный проситься".

Сценарист Виктор Мережко, ставший впоследствии близким другом актера, при первой встрече в гостиничном номере и вовсе принял его за уголовника:

"Я лег поспать, потом проснулся и вижу, что на соседней кровати лежит человек с явно уголовным лицом. У меня были какие–то деньги, и я начал прятать их под подушку.

А он заметил это и сказал: "Вовремя среагировал, так бы денежки могли тю–тю". Я пошел жаловаться администратору, и тогда он рассказал, что это артист".
765x1000, 148 Kb / Борислав Брондуков, ч/б, шляпа, кирпич, дом, стена, пиджак

Борислав Брондуков, ч/б, шляпа, кирпич, дом, стена, пиджак

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