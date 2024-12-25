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25.12.2024 07:47 | тексты от Nick7rus | комментарии: 1 ↓
BLOG:)171614 к этой теме
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Николай Гринько , актер, (профессор Громов в фильме про Электроника) после прочтения сценария:
- Опять папа Карло!))))
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