ещё! выкл. сиськи
25.12.2024 07:47 | тексты от Nick7rus | комментарии: 1  ↓ 
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Ещё на тему параллелей:
Николай Гринько , актер, (профессор Громов в фильме про Электроника) после прочтения сценария:
- Опять папа Карло!))))
900x672, 96 Kb / Папа Карло, Буратино, Громов, Электроник, Гринько, байка

Папа Карло, Буратино, Громов, Электроник, Гринько, байка

комментарии
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Nick7rus | 25.12.2024 07:50
-- Доктор, у меня одно яйцо железное, а второе деревянное.
-- А дети есть?
-- Да, Пиноккио и Терминатор.
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