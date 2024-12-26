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26.12.2024 17:43 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Лойхтенбург (нем. Leuchtenburg) — замок в Тюрингии, Германия, который называют «королевой долины Зале» (Konigin des Saaletals). Расположен на вершине горы на высоте 395 метров над уровнем моря и 240 метров над зеркалом реки Зале.
1440x1800, 410 Kb / Leuchtenburg, замок, крепость, Лойхтенбург, гора, лес

Leuchtenburg, замок, крепость, Лойхтенбург, гора, лес

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