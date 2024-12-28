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28.12.2024 03:52 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
"Мормонский Метеор" , гоночный автомобиль Эба Дженкинса, который на соляном плато Бонневиль показал чудеса скорости и выносливости.
Для автомобиля подготовили два двигателя с измененной формой кулачков распределительного вала, двумя огромными карбюраторами Bendix-Stromberg и нагнетателями, приспособленными к работе с двумя карбюраторами. Мощность двигателей достигла 400 лошадиных сил (стандартный SJ развивал 320 л.с.).
31 августа 1935 года Эб Дженкинс в 24-часовом марафоне на Бонневильской соляной трассе установил среднюю скорость 135,47 миль в час (218,01 км/ч).
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