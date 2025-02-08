ещё! выкл. сиськи
08.02.2025 11:00 | прочее от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 
Дональд Трамп фотографирует Бриджит Маркс, 1993 г.
1972x2952, 445 Kb / Дональд Трамп, Бриджит Маркс, фотоаппарат, пиджак, юбка, галстук, браслет, картина, жемчуг

Дональд Трамп, Бриджит Маркс, фотоаппарат, пиджак, юбка, галстук, браслет, картина, жемчуг

комментарии
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Mullets | 08.02.2025 11:47
И мы знаем для чего
Vintorezz | 08.02.2025 12:07
Mullets (11:47), на память
Vintorezz | 08.02.2025 12:08
Трамп получается марксист!
DimaS | 08.02.2025 12:20
Правильнее была бы такая подпись к фото:
Дональд Трамп снимает Бриджит Маркс, 1993 г.
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