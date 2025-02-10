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10.02.2025 07:31 | тексты от IRS12 | комментарии: 0 ↓
У нас в деревне есть кабак "Барселона".
Спрашиваю владельца : "Почему Барселона? Что в нем испанского?"
Владелец : ничего. Читай : Бар. Село. На.
Я : Понятно. А "на" зачем? Что значит?
Владелец : Потому что нельзя написать "Барсело бля".
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