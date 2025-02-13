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13.02.2025 19:43 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Президент Линдон Б. Джонсон встречается с лидерами движения за гражданские права Мартином Лютером Кингом-младшим, Уитни Янгом и Джеймсом Фармером
2800x1900, 530 Kb / Мартин Лютер Кинг, Линдон Б. Джонсон, США, президент, ч/б

Мартин Лютер Кинг, Линдон Б. Джонсон, США, президент, ч/б

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