ещё! выкл. сиськи
20.02.2025 19:38 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете сменившим пол мужчинам соревноваться с женщинами
1100x750, 202 Kb / Президент, США, Дональд Трамп, дети, традиционные ценности

Президент, США, Дональд Трамп, дети, традиционные ценности

комментарии
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.bsa | 20.02.2025 23:09
думаю после DT, далее идёт повествовательный текст
nifeus | 21.02.2025 00:02
молодец мужик, защитил женщин
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