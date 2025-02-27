27.02.2025 13:21 | тексты от IRS12 | комментарии: 2 ↓ от Почему, чтобы сделать мужчине подарок, обязательно нужен какой-то повод? Разве сложно вечером после работы прийти домой с ящиком пива и сказать: «Увидела это в магазине и подумала, что он такой же красивый, как ты».

Женщины, не забывайте нас баловать, мы тоже любим сюрпризы.