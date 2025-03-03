ещё! выкл. сиськи
03.03.2025 07:34 | тексты от IRS12 | комментарии: 4  ↓ 
Нужно начать называть годы жизни "Уровнями", потому что фраза "Я на 47-М уровне" звучит намного круче, чем осознание того, что ты стареешь.
комментарии
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kikOS | 03.03.2025 08:20
Кругами ада! Ещё круче.
Vintorezz | 03.03.2025 08:31
kikOS (08:20), их всего 9
kikOS | 03.03.2025 10:26
Vintorezz (08:31), Данте не смог дальше заглянуть, а я заглянул. И хочу тебе сказать, что их больше.))
quad.sepultura | 03.03.2025 15:30
kikOS (10:26), ?
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