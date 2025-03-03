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03.03.2025 09:06 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Бочки с коньяком в хранилище Ереванского коньячного завода. Армянская ССР, 1966 год
1080x1080, 112 Kb / Бочка, коньяк, СССР, Армения

Бочка, коньяк, СССР, Армения

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