06.03.2025 12:17 | сиськи от kikOS | комментарии: 0 ↓ от Он кистью гладил по холсту и понимал, что эти краски, творят сейчас загадки страсти картиной что сейчас пишу. Она прекрасно и красива, и взгляд с трудом не оторвать, она влечет и манит мило и увлекает вновь опять.

Украшение

