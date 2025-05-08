ещё! выкл. сиськи
08.05.2025 11:54 | интересное от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 

937x720, 175 Kb / инфографика, деньги, магазин, продажа, оборот, маркетплейс, ритейлер

инфографика, деньги, магазин, продажа, оборот, маркетплейс, ритейлер

комментарии
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болт | 08.05.2025 18:18
Сети нас погубят
supershmel | 09.05.2025 17:10
болт (18:18), ? пока только хабалок с ларька погубили
болт | 09.05.2025 19:23
supershmel (17:10), да уж, ларьков поубавилось
ender77 | 10.05.2025 10:01
болт (19:23), сейчас уже и ларьки в сети умеют и таких только больше становится
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