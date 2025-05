12.05.2025 11:13 | тексты от .bsa | комментарии: 1 ↓ от

Херня (Herna) - биллиардная(чеш.)

Яйца на очи - яичница-глазунья (болг.)

Шас о ебу - Спрячь сову (франц.)

Hид о ебу - Гнездо совы (франц.)

атьебу билядина - Самая красивая страна (арабск.)

собакахер мударисен - Здравствуй учитель (арабск.)

сУки - Любимый(японск.)

сОсимасё - Договорились (японск.)

мУде вИснет - Показ мод (шведск.)

на х..й хипО - Спокойной ночи (китайск.)

х..й цзянь - до свидания (китайск.)

Huesos - Косточки (исп.)

Ялда - "девочка"(иврит)

Там*вырезано цензурой* - благотворительная столовая(иврит)

*вырезано цензурой* - обеспокоен(иврит)

да*вырезано цензурой* - отсроченный(иврит)

Можете выписать до*вырезано цензурой* - т.е Можете выписать отсроченный чек

Сх%$т - права(иврит)

Ибу ибуди - *вырезано цензурой*дао муди - Шаг за шагом можно достигнуть цели(кит.)

Йо трахо трахе - (Yo trajo traje) Я принёс костюм (португ.)

Доеби - суббота (япон.)

Peace Dance - Танец мира (англ.)

Ибуибу дэ дао муди - Шаг за шагом к намеченной цели (китайск.)

Ebbene - Итак (итал.)

Йоббар (Jobbar) - работать (шведский, естественно)

Трабахар (Trabajar) - работать (исп.)

Pereibar - запрещать (итал.)

Ebedelni - обедать (венгр.)

Near Bird - "рядом птица"(англ.) Употребляется в выражениях "А меня это Near_Bird!"

Chop is dish - "Котлета - это еда" (англ.)

bardak - стакан (турецкое)

Блю воте (Blue water) - голубая вода (англ.)

Урода - Красота (пол.)

Ша уибу - кошка или сова (фр.)

Huerte - огород (исп.)

Figlio perduto - потерянный сын (итал.)

Бляйбен - оставаться (нем.)

Их бляйбе зер гут - я хорошо сохранился (нем.)

Охуэла - (Hojuela) - Блин (исп.)

Бляйх - бледный (нем.)

Ebeniste - столяр-краснодеревщик (венгр.)

Ebahi - изумиться (венгр.)

More dark? Some more dark. (Модак? Сам модак.) - о пиве: "Более темное? Hемного более темное." (англ.)

Kaka - пирожное (швед.)

Хуэва пейва - добрый день (финский) (на слэнге - Хуява пиява)

Pedestrians - Пешеходы (англ.)

Склеп - магазин (польск.) употр. в фразах: "сегодня в склепе мясо кончилось, остались только кости на бульон..."

Еbauche - набросок(фр.)

Hи х..й бу х..й - Ты возвращаешься? (китайск.)

Mandar - посылать (исп.)

Huile - масло (фр.)

Cuchara - ложка (исп.)

Huis - калитка (фр.)

Eber - чуткий (венгр.)

Mando - командование (исп.)

Монда (Mandag) - понедельник (швед.)

Тухлая пойка - блудный сын (фин.)

Свалка (svalka)- прохлада (швед.)

Глюк - счастье (нем.)

Ёлопукки - Дед Мороз (фин.)

Дядо Мраз - Дед Мороз (болг.)

Миньетта (Min hjarta) - моё сердце (швед.)

Палка (Palkka) - Зарплата (фин.) (Получил палку - распишись!)

Липун (Lipun) - Билет (фин.)

Сукла (suklaa) - Шоколад (фин.)

Лохи (lohi) - Лосось (фин.)

Ленинки (Leninki) - Платье (фин.)

Бундесрат - Дума (нем)

Яма - Гора (яп.)

Баян, продолжим данную тематику на которой мадам @Polina (заехала в кукурузу) обиделась, как вашей светлости будет угодно (звиняйте за мат, ведь это только для нас это мат и ненормативная лексика)