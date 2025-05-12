|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
12.05.2025 11:13 | тексты от .bsa | комментарии: 1 ↓
Баян, продолжим данную тематику на которой мадам @Polina (заехала в кукурузу) обиделась, как вашей светлости будет угодно (звиняйте за мат, ведь это только для нас это мат и ненормативная лексика)
Херня (Herna) - биллиардная(чеш.)
Яйца на очи - яичница-глазунья (болг.)
Шас о ебу - Спрячь сову (франц.)
Hид о ебу - Гнездо совы (франц.)
атьебу билядина - Самая красивая страна (арабск.)
собакахер мударисен - Здравствуй учитель (арабск.)
сУки - Любимый(японск.)
сОсимасё - Договорились (японск.)
мУде вИснет - Показ мод (шведск.)
на х..й хипО - Спокойной ночи (китайск.)
х..й цзянь - до свидания (китайск.)
Huesos - Косточки (исп.)
Ялда - "девочка"(иврит)
Там*вырезано цензурой* - благотворительная столовая(иврит)
*вырезано цензурой* - обеспокоен(иврит)
да*вырезано цензурой* - отсроченный(иврит)
Можете выписать до*вырезано цензурой* - т.е Можете выписать отсроченный чек
Сх%$т - права(иврит)
Ибу ибуди - *вырезано цензурой*дао муди - Шаг за шагом можно достигнуть цели(кит.)
Йо трахо трахе - (Yo trajo traje) Я принёс костюм (португ.)
Доеби - суббота (япон.)
Peace Dance - Танец мира (англ.)
Ибуибу дэ дао муди - Шаг за шагом к намеченной цели (китайск.)
Ebbene - Итак (итал.)
Йоббар (Jobbar) - работать (шведский, естественно)
Трабахар (Trabajar) - работать (исп.)
Pereibar - запрещать (итал.)
Ebedelni - обедать (венгр.)
Near Bird - "рядом птица"(англ.) Употребляется в выражениях "А меня это Near_Bird!"
Chop is dish - "Котлета - это еда" (англ.)
bardak - стакан (турецкое)
Блю воте (Blue water) - голубая вода (англ.)
Урода - Красота (пол.)
Ша уибу - кошка или сова (фр.)
Huerte - огород (исп.)
Figlio perduto - потерянный сын (итал.)
Бляйбен - оставаться (нем.)
Их бляйбе зер гут - я хорошо сохранился (нем.)
Охуэла - (Hojuela) - Блин (исп.)
Бляйх - бледный (нем.)
Ebeniste - столяр-краснодеревщик (венгр.)
Ebahi - изумиться (венгр.)
More dark? Some more dark. (Модак? Сам модак.) - о пиве: "Более темное? Hемного более темное." (англ.)
Kaka - пирожное (швед.)
Хуэва пейва - добрый день (финский) (на слэнге - Хуява пиява)
Pedestrians - Пешеходы (англ.)
Склеп - магазин (польск.) употр. в фразах: "сегодня в склепе мясо кончилось, остались только кости на бульон..."
Еbauche - набросок(фр.)
Hи х..й бу х..й - Ты возвращаешься? (китайск.)
Mandar - посылать (исп.)
Huile - масло (фр.)
Cuchara - ложка (исп.)
Huis - калитка (фр.)
Eber - чуткий (венгр.)
Mando - командование (исп.)
Монда (Mandag) - понедельник (швед.)
Тухлая пойка - блудный сын (фин.)
Свалка (svalka)- прохлада (швед.)
Глюк - счастье (нем.)
Ёлопукки - Дед Мороз (фин.)
Дядо Мраз - Дед Мороз (болг.)
Миньетта (Min hjarta) - моё сердце (швед.)
Палка (Palkka) - Зарплата (фин.) (Получил палку - распишись!)
Липун (Lipun) - Билет (фин.)
Сукла (suklaa) - Шоколад (фин.)
Лохи (lohi) - Лосось (фин.)
Ленинки (Leninki) - Платье (фин.)
Бундесрат - Дума (нем)
Яма - Гора (яп.)
Полотенце стерильноебанное - Банное стерильное полотенце (рус.)
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