ещё! выкл. сиськи
13.05.2025 09:58 | прочее от Vintorezz | комментарии: 7  ↓ 
Зачем там дырка?
800x1200, 187 Kb / кресло, стакан, столик, отверстие, дырка

кресло, стакан, столик, отверстие, дырка

комментарии
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Лелик | 13.05.2025 10:09
Скорей всего пепельница
Vintorezz | 13.05.2025 10:31
Лелик (10:09), там дерево виднеется, для пепла как то не очень подходит
WWWolfy | 13.05.2025 10:34
Glory hole
throwman | 13.05.2025 10:40
снизу пальцем открывать крышку?
Vintorezz | 13.05.2025 11:11
throwman (10:40), точно)), кстати,

хотя можно снизу какая то рукоятка есть.
keke | 13.05.2025 13:49
Vintorezz (10:31), судя по фоткам с другого ракурса (https://www.hollowaysofludlow.com/products/finn-juhl-whisky-lounge-chair) это отверстие под второй стакан.
То есть в сложенном состоянии это подставка для одного стакана, в разложенном для двух. Не знаю нахера, даже не спрашивайте :D

И цена "смешная" - всего-то 10к фунтов стерлингов :D
Vintorezz | 13.05.2025 14:08
keke (13:49), Да наверно так, тогда стаканы должны быть в комплекте)
На этой фотке не видно. что отверстия в двух половинках
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