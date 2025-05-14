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14.05.2025 16:21 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 

1435x2153, 275 Kb / Ракета, пуск, старт, Starship, SpaceX

Ракета, пуск, старт, Starship, SpaceX

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