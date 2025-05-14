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14.05.2025 23:59 | интересное от .bsa | комментарии: 0 ↓
В 1968 г. Л.И.Брежнев получает в подарок от итальянцев, аристократичный седан с гоночной родословной Maserati Quattroporte V8 в качестве благодарности за сотрудничество между Советами и фирмой Fiat, которая в определённой степени помогла создать автопром в Тольятти.
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