ещё! выкл. сиськи
16.05.2025 03:39 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Инженер-программист и оператор обрабатывают информацию, поступающую в главный вычислительный центр Гидрометцентра, 1982 г.
1280x850, 115 Kb / ч/б, СССР, компьютер, гидрометцентр

ч/б, СССР, компьютер, гидрометцентр

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Болт | 16.05.2025 06:15
ВТА2000 терминал назывался, а магнитофоны Изот. На ЭВМ серии ЕС тогда еше стояли Консулы, как терминальное устройство. Значит это СМ ЭВМ. Скорее всего СМ 2 судя по шкафам в правом верхнем углу.
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  4
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 129877 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2025 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 121 / 213| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer