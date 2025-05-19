19.05.2025 18:32 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от Нина Риндт считает круги во время гонки своего мужа Йохена Риндта, 1965 год.



Карл Йохен Риндт (нем. Karl Jochen Rindt), известный как Йохен Риндт (нем. Jochen Rindt, 18 апреля 1942, Майнц — 5 сентября 1970, Монца) — австрийский автогонщик, чемпион мира 1970 года по автогонкам в классе Формула-1. Единственный в истории гонщик Формулы-1 получивший чемпионский титул посмертно, так как разбился при проведении Гран-при Италии, но заработанных на предыдущих этапах очков хватило для завоевания чемпионского титула.

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