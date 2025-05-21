ещё! выкл. сиськи
21.05.2025 19:27 | ссылки от keke | комментарии: 1  ↓ 
Freelance - Animated Short Film
О не простой фрилансерской жизни :D


wiki
Фрилансер (англ. freelancer, также свободный художник) — свободный работник. Термин фрилансер обычно приписывается Вальтеру Скотту (используется в романе «Айвенго» (1819) для описания средневекового наёмного воина, букв. «вольного копейщика» (lance — рыцарское копьё), но употреблялся и ранее, по крайней мере, с самого начала XIX века.
end wiki

Freelance, фриланс, мультфильм, анимация, короткометражка

комментарии
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keke | 21.05.2025 19:28
Он же в ВК:
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