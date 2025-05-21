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21.05.2025 19:27 | ссылки от keke | комментарии: 1 ↓
Freelance - Animated Short Film
О не простой фрилансерской жизни :D
wiki
Фрилансер (англ. freelancer, также свободный художник) — свободный работник. Термин фрилансер обычно приписывается Вальтеру Скотту (используется в романе «Айвенго» (1819) для описания средневекового наёмного воина, букв. «вольного копейщика» (lance — рыцарское копьё), но употреблялся и ранее, по крайней мере, с самого начала XIX века.
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