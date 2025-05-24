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24.05.2025 07:01 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Норвежец так крепко спал, что не услышал, как его дом чуть не раздавил гигантский контейнеровоз

Судно село на мель в 5 утра возле его дома, протаранив его палисадник. Мужчину разбудил звонком в дверь встревоженный сосед. Когда он вышел из дома, то чуть не упал в обморок.
1080x1080, 147 Kb / Контейнеровоз, судно, мель, Норвегия

Контейнеровоз, судно, мель, Норвегия

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