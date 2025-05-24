24.05.2025 07:01 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от Норвежец так крепко спал, что не услышал, как его дом чуть не раздавил гигантский контейнеровоз



Судно село на мель в 5 утра возле его дома, протаранив его палисадник. Мужчину разбудил звонком в дверь встревоженный сосед. Когда он вышел из дома, то чуть не упал в обморок.

Контейнеровоз, судно, мель, Норвегия

