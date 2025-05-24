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24.05.2025 07:06 | картинки от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
«Пермская езда» с большим отрывом лидирует в конкурсе на лучшее название пермской транспортной карты в 2020 году

Несмотря на популярность этого варианта у населения, городские власти отказались от такого названия «в связи с двусмысленной трактовкой».
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Пермская езда, медведь, Пермь, транспортная карта, пезда, пизда

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