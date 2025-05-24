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24.05.2025 09:07 | интересное от .bsa | комментарии: 0  ↓ 
Генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман подтвердил, что вместе с бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом работает над новым гаджетом. Это неназванное устройство будет работать на основе искусственного интеллекта, не будет оснащено экраном и при этом прочно войдет повседневную жизнь людей - наравне со смартфоном и ноутбуком. Сегодня большинство технологических компаний сосредоточены на «умных» очках, браслетах и кольцах, которые смогли бы работать на основе нейросетей. Однако Айв и Альтман не считают наличие дисплея чем-то обязательным. Более того, как сообщает Wall Street Journal, устройство поможет «отучить» людей от экранной зависимости.
512x384, 28 Kb / Jonathan Ive,Samuel Altman,Apple,OpenAI

Jonathan Ive, Samuel Altman, Apple, OpenAI

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