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28.05.2025 05:54 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
На стартовой площадке OLP-A в Starbase (Техас, США) установлена система Super Heavy SH14.2/Starship S35.

Если не будет проблем, то в ближайшие 12 часов можно ожидать девятый испытательный полёт.
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