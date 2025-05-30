ещё! выкл. сиськи
30.05.2025 17:28 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
Какой-то новомодный мотоцикл
Что у него там за баночка с анализами?
2017x3554, 540 Kb / Мотоцикл

Мотоцикл

комментарии
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DimaS | 30.05.2025 18:11
> Что у него там за баночка с анализами?
Это бачки под тормозную жидкость. Тормоза на гидравлике.

P.S. Хоть додумались электробайк сделать, а то эти пердуны на эндурах всяких и питбайках реально заебали до полночи под окнами пердеть.
Болт | 30.05.2025 18:34
Ты реально думаешь, что пердуны на электробайки пересядут? В пердении весь смысел.
Vintorezz | 30.05.2025 18:49
Баночка, как то выглядит не надежно, можно рукой случайно отломать, а если упадешь...
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