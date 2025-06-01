ещё! выкл. сиськи
01.06.2025 21:49 | интересное от mxx | комментарии: 2  ↓ 
1 июня отмечается День создания военно-транспортной авиации России.
1280x800, 145 Kb / Транспорт, праздник, день авиации, Ли-2, ЗИС-5

Транспорт, праздник, день авиации, Ли-2, ЗИС-5

комментарии
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sergeev | 02.06.2025 00:28
на фото интересный борт – Ли-2 – советская лицензионная версия американского Douglas DC-3
Vintorezz | 02.06.2025 06:22
Салюта не будет?
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