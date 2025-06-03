ещё! выкл. сиськи
03.06.2025 16:26 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Шествие с надувной бутылкой водки по Тверской улице.

24 июля 1990 года в СССР отменили "сухой закон".
600x896, 115 Kb / Водка, бутылка, smirnoff

Водка, бутылка, smirnoff

комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  1
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 130014 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2025 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 128 / 207| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer