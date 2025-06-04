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04.06.2025 17:17 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Попугай какаду сорвал запуск первой ракеты в Австралии. Он пробрался на стартовую площадку и погрыз провод.
1019x633, 134 Kb / Ракета, какаду, попугай, Австралия

Ракета, какаду, попугай, Австралия

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