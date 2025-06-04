ещё! выкл. сиськи
04.06.2025 17:26 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Обложка знаменитой грампластинки «Али Баба и сорок разбойников» от фирмы «Мелодия», записанной в 1981 году.
1181x1154, 435 Kb / Али Баба, винил, пластинка, обложка, Табаков, СССР

Али Баба, винил, пластинка, обложка, Табаков, СССР

комментарии
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ulfr | 04.06.2025 18:49
А чо только Табакова отметили?

Ирина Якушенко (редактор),
Сергей Никитин (музыка),
Вениамин Смехов — Мустафа,
Виктор Берковский — композитор, бард.
Эдуард Шахназарян (звукореж.),
Сергей Юрский — Касым,
Олег Табаков — Али-Баба,
Леонид Филатов — Прохожий,
Наталья Тенякова — Фатима (жена С. Юрского)
Татьяна Никитина — Зейнаб (жена С. Никитина).
Фото В. Плотникова, 1981 год.
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