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06.06.2025 07:18 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 

700x700, 69 Kb / Фарфор, Шурик, Федя, операция ы, ИИ, ai

Фарфор, Шурик, Федя, операция ы, ИИ, ai

комментарии
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Антас | 06.06.2025 12:22
Можно было бы не обращать внимания на непохожеть Шурика фарфорового на Шурика киношного, но форма очков совершенно портит все дело. Не такая она в фильме, не такая. Мелочь, а так сильно влияет.
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