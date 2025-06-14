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14.06.2025 09:27 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Radia представит проект самого большого грузового самолёта в мире — с длиной фюзеляжа более 100 метров.

Объем для перевозки грузов в 12 раз больше, чем у грузовой версии Boeing 747.
2123x2743, 265 Kb / Самолёт, грузовик, WindRunner, Radia

Самолёт, грузовик, WindRunner, Radia

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