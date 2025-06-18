ещё! выкл. сиськи
18.06.2025 20:00 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
На немецком задан вопрос:
"Разве жизнь не прекрасна?"
слева: "Да" справа: "Нет"
731x1280, 153 Kb / Голосование, урна, окурки, сигарета

Голосование, урна, окурки, сигарета

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
eungenue | 18.06.2025 20:02
нихт ферштайн
Stierlitz | 18.06.2025 20:12
На немецком задан вопрос:
"Жизнь хороша?"
слева: "Да" справа: "Нет"
Damsel | 18.06.2025 23:27
Подправила формулировку вопроса, так полностью передается смысл
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  1
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 130106 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2025 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 122 / 199| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer