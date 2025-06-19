ещё! выкл. сиськи
19.06.2025 05:57 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 

1040x780, 178 Kb / Кассета, basf, sony, tdk

Кассета, basf, sony, tdk

комментарии
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пересмешник | 19.06.2025 08:21
90 60 90
eungenue | 19.06.2025 08:21
Fe/Cr
DimaS | 19.06.2025 08:37
Все были, кроме правой верхней maxell, был другой, а такого именно не было. Agfa нравилась тем, что её ни один магнитофон не жевал.
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